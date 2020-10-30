Кузбассовец силой увез бывшую девушку в неизвестном направлении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе мужчина ударил бывшую девушку по лицу и силой увез в неизвестном направлении. Правда, родственники успели заметить сам момент исчезновения.

Инцидент произошел в Мысках в сентябре. По версии следствия, 30-летний местный житель ехал по двору частного дома и увидел бывшую сожительницу с ребенком. Она шла к родным, которые встречали ее у калитки. Мужчина захотел поговорить с ней, и та, передав ребенка родственникам, пояснила, что чуть позже вернется. Правда через некоторое время обескураженные родственники увидели, как злоумышленник ударил девушку по лицу, а затем силой затолкал в салон автомобиля и уехал.

Они позвонили похитителю, потребовав отпустить потерпевшую, но тот требования выполнять отказался. Тогда очевидцы произошедшего попросили помощи у участкового.

-Сотрудник полиции позвонил злоумышленнику и попросил прийти к нему в опорный пункт, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. В полицию подозреваемый пришел с потерпевшей, которая должна была сообщить, что она по доброй воле поехала с ним, однако женщина попросила о помощи, написав заявление о похищении, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, также действиям мужчины будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.