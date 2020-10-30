Обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный обратился в суд из-за невыплаты зарплаты Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сергей Генин, которого обвиняют в халатности при спасении людей из горящего торгового центра «Зимняя вишня», подал заявление в Суд. Он просит взыскать с МЧС заработную плату.

О том, что пожарный обратился в суд, сообщила его адвокат, Светлана Тарасюк. Она отметила, что Генин не был уволен со службы и до сих пор является сотрудником МЧС. Однако заработную плату он не получает уже год, с тех пор, как в октябре 2019 года суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. И именно с того момента ему должны были возобновить выплату зарплаты, так как Генин до сих пор является сотрудником МЧС.

- Ведомственными нормативными актами [МЧС] предусмотрено, что выплата содержания приостанавливается, если в отношении сотрудника применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Но почему-то министерство считает, что мера пресечения, которая к Генину применена сейчас, является аналогичной содержанию под стражей, хотя ни о какой аналогии речи не идет, - приводит слова Светланы Тарасюк ТАСС.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В тот день погибли 60 человек, из которых 37 – дети. Еще 147 человек пострадали. В настоящий момент по делу о пожаре в ТРЦ проходят 15 человек. Сергей Генин – тот самый пожарный, который обнаружил и спас единственного выжившего посетителя кинозала, в котором находилось большинство погибших.

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