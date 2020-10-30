Пожарные спасли семерых кузбассовцев из горящего дома. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Во время пожара в одном из многоквартирных домов Киселевска пожарные спасли сразу семь человек. Еще 50 успели покинуть опасное здание самостоятельно.

Сигнал о том, что в одной из квартир дома на улице Багратиона начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 17.54. И тут же на место пожара отправились шесть единиц техники и 21 человек. Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры на четвертом этаже вырывалось пламя. При этом в подъезде стояла плотная пелена дыма. Еще до приезда пожарных из своих квартир успели эвакуироваться 50 человек. А вот некоторых жильцам потребовалась помощь.

- Специалисты в составе звена газодымозащитной службы в ходе разведки спасли четырех человек, выведя их на улицу по лестничным маршам. Еще троих человек, которые из-за сильного дыма в подъезде не могли самостоятельно покинуть свое жилье, спасли, используя автолестницу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В ходе действий по спасению применялись специальные спасательные устройства капюшонного типа.

Ликвидировать пожар удалось к 18.27. В пресс-службе ведомства отметили, что предварительной причиной начала пожара специалисты называют неосторожность при курении. В результате в одной из комнат квартиры обгорели стены на общей площади 17 квадратных метров.