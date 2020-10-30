Новый антирекорд: семь пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый антирекорд: в Кузбассе скончались семь пациентов, у которых ранее медики выявили коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Помимо COVID-19, у всех имелись сопутствующие заболевания. Общее число случаев смерти - 223 человека.

У женщины 1946 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой и эндокринологической патологии.

У мужчины 1961 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

У мужчины 1959 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой недостаточности, энцефалопатии сложного генеза.

У женщины 1944 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1976 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей хронической бронхолегочной патологии.

Отметим также, что на утро 30 октября коронавирус выявили еще у 182 жителей региона. Общее число заболевших достигло 15 239 человек. 4378 из них получают необходимую помощь в инфекционных стационарах, а 10 638 уже выздоровели и выписаны из больниц.