Еще 182 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на 182 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит областной оперативный штаб.

Согласно данным оперативного штаба, еще у 182 кузбассовцев на утро 30 октября выявили коронавирус. Сейчас общее число заболевших достигло 15 239 человек. 4378 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6271 человек находится под наблюдением врачей.

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 30 октября еще 242 пациента выписаны из инфекционных больниц. В общей сложности число выздоровевших достигло 10 638 человек.

Семь кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 223 человек.