Скользко и ничего не видно: в Кузбассе резко ухудшится погода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Кузбасс идет непогода: специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей региона о гололеде и снеге.

«Ночью 31 октября на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед, отложение мокрого снега, ухудшение видимости при осадках до 1-2 километров, временами менее тысячи метров. На дорогах гололедица», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Впрочем, днем погода немного наладится. Скорость ветра не превысит 4-9 метров в секунду, преимущественно без осадков. Воздух прогреется по области до -1… +4 градусов, возможен снег. В Кемерове ожидается до +1… +3 градусов, преимущественно без осадков.

И ночью, и днем 31 октября на дорогах будет гололедица. Поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам сменить летние шины на колесах на зимние. Пешеходам же следует выходить на проезжую часть только в том случае, если они убедились, что автомобилисты их видят и уступают дорогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе неожиданно потеплеет до +10 градусов

В Кузбассе в ближайшие дни резко потеплеет - до +10 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра. (подробности)