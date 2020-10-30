Замгубернатора прокомментировал работу скорой помощи в Кузбассе. ФОТО: кадр видео оперативного штаба Кузбасса

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал об изменениях работы службы скорой помощи.

Алексей Цигельник, замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития рассказал, как изменилась работа скорой помощи в связи с ситуацией с коронавирусом.

- Все вызовы, которые приходят в течение смены, он полностью обслуживаются без задержек и переноса их на следующие календарные сутки, - сообщил Алексей Цигельник.

Также замгубернатора отметил, что в последние несколько дней наступила некая стабилизация уровня заболеваемости. Несмотря на то, что заболевших коронавирусом и пневмониями по-прежнему много, число новых случаев обращений с респираторными инфекциями, где COVID-19 отсутствует или не подтвержден, становится относительно стабильным.

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