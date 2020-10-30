Кузбасских водителей попросили отказаться от дальних поездок Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники областной Госавтоинспекции обратились к водителям Кузбасса с рекомендациями отказаться от междугородних поездок.

В ночь на 31 октября в регионе ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, гололедицу и ухудшение видимости: временами она будет меньше 1000 метров.

- Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям отказаться от междугородних поездок, а если это невозможно – быть предельно внимательными и осторожными. Скорость необходимо выбирать исходя из состояния дороги и условий видимости. Она должна позволять водителю своевременно реагировать на изменение дорожной обстановки, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

В свою очередь, пешеходам также следует быть предельно внимательными и осторожными – особенно при переходе проезжей части. Переходить дорогу следует лишь там, где это разрешено правилами и лишь после того, как все автомобилисты вас заметили, остановились и уступили дорогу.