Появилось видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Кузбассе. ФОТО: кадр видео телеграм-канала "Инцидент Кузбасс"

Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось рано утром на кузбасской трассе, очевидцы сняли на видео.

На кадрах, сделанных очевидцами аварии, видно следы автобуса, съехавшего в кювет, а также само транспортное средства, лежащее на боку. Автобус улетел под откос вместе с пассажирами. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, из-за работы спецслужб на месте ДТП образовался небольшой затор в движении автотранспорта.

На месте ДТП. ФОТО: кадр видео телеграм-канала "Инцидент Кузбасс"

Напомним, ДТП произошло неподалеку от Кузедеева, на 203-ем километре автодороги «Бийск-Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» в 09.40. По предварительным данным, водитель автобуса, выполнявшего рейс «Таштагол - Новокузнецк», не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях и совершил съезд с проезжей части. Транспортное средство опрокинулось. Восьми пассажирам потребовалась медицинская помощь.

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