Кузбассовец на руках вынес ребенка из горящего дома. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемиеровской области.

Жители многоэтажного дома в Киселевске поспешили покинуть свои жилища, когда в одной из квартир начался пожар. Один из них, боец Росгвардии, при этом спас свою маленькуж соседку.

Пожар в киселевской многоэтажке начался около шести часов вечера. Соседи вызвали пожарных, а сами стали выходить из своих квартир на улицу. Среди них оказался сотрудник вневедомственной охраны старшина Антон Фролов. Мужчина вышел из своей квартиры и неожиданно наткнулся на маленькую девочку. В густом дыму она не могла сориентироваться, где находится выход, была очень напугана и не знала, что делать. Тогда мужчина взял ребенка на руки и вынес ее на улицы. Там он передал девочку бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области..

А в это время к дому подъехали пожарные и экипаж вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии обошли дом и обнаружили там на балконе нескольких человек. Те не смогли выйти в подъезд, и теперь ждали помощи на балконе. Гвардейцы сообщили об этом пожарным, и те эвакуировали людей при помощи автолестницы.

Пожар ликвидировали в 18.27. Предварительно, его причиной стала неосторожность при курении.

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