Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в больницах Кузбасса

Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в больницах Кузбасса Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в Кузбассе скончались еще шест пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

По данным штаба, число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 228 человек. О пяти последних случаях смерти стало известно утром 31 октября.

У женщины 1953 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

У мужчины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1961 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1951 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1966 года рождения из Новокузнецкого района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, полиорганная недостаточность.

Всего за сутки в Кузбассе выявили 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии – 15 428 человек. На 172 из них – за минувшие сутки.

Кроме того, медицинскую помощь получают 4390 человек, а еще 6012 находятся под медицинским наблюдение.

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