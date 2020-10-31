Еще у 189 кузбассовцев подтвердился коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще на 189 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит областной оперативный штаб на утро 31 октября.

Еще на 189 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит областной оперативный штаб на утро 31 октября.

Общее число заболевших достигло 15 428 человек, при этом о 189 новых случаях заболевания стало известно на утро 31 октября. На сегодняшний день 4390 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6012 находятся под наблюдением врачей.

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 31 октября 172 пациента выписаны из инфекционных больниц – после того, как их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В общей сложности число выздоровевших достигло 10 810 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 228 человек.