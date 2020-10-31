Свалку с медицинскими отходами обнаружили в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

В Рудничном районе Кемерова обнаружили свалку с опасными медицинскими отходами. Ликвидировать ее пришлось городским властям.

В течение двух недель в Рудничном районе областного центра валялись мешки с медицинскими отходами. Горожане случайно заметили их и сообщили городским властям.

- Сегодня силами городских служб организовали вывоз медицинских отходов, найденных в лесополосе Рудничного района, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк 31 октября.

Отходы в Рудничном районе. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка

Мэр также отметил, что организация, которая является ответственной нарушение требований утилизации медицинских отходов и организацию несанкционированной свалки, «так и не удосужилась убрать за собой». И опасный мусор не просто засорял природу, но и подвергал опасности здоровье людей и животных, которые могли раскрыть мешки.

- Все материалы по этому инциденту переданы в правоохранительные органы, - отметил Илья Середюк на своей странице в Инстаграме.