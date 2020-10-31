Гидромет прогнозирует теплую зиму в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какой будет наступающая зима – студеной или теплой? Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что грядущая зима преподнесет сюрпризы.

- В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов, - приводит слова Романа Вильфанда ТАСС.

В течение зимы погода будет неоднородной. Так, в декабре особенно тепло буде в Западной Сибири и на севере европейской части страны. Начало следующего года также будет относительно теплым, но в пределах нормы, а в феврале температура воздуха ожидается по верхним границам нормы.

Напомним, что на 1 ноября синоптики прогнозируют в Кузбассе до +5 градусов тепла, переменную облачность, осадки в виде снега и гололед.