В Междуреченске займутся промышленным туризмом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Предложение сделать из нового угольного разреза объект промышленного туризма глава Междуреченска Владимир Чернов озвучил на своей странице в социальных сетях.

Как отметил мэр участков Кумзасский 1-2, на котором будут добывать уголь, находится у притока реки Усы в 24 километрах от Междуреченска.

- Почему бы не сделать новый разрез объектом промышленного туризма. Чтобы люди могли приезжать и со смотровой площадки наблюдать за самыми современными способами добычи «черного золота», - рассказал на своей странице Владимир Чернов.

Также он отметил, что по всему периметру разреза разместят камеры видеонаблюдения, чтобы все желающие могли понаблюдать за работами.

- Наша принципиальная позиция остается неизменной – добывать уголь компания обязана цивилизованно, с соблюдением всех современных экологических требований. Уса не должна пострадать! – заявил Владимир Чернов.

Также мэр отметил, что руководство компании берет на себя обязательства построить очистные сооружения и мост на другую сторону реки. Впрочем, ближайшие 3-4 года компания потратит на разработку проекта. Разрез же дат работу 500 жителям гшорода и отчисления в бюджет.