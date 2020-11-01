Новокузнечанин прошел слепые прослушивания на телешоу «Голос». ФОТО: кадр видео youtube

30-летний житель Новокузнецка стал участником телевизионного проекта «Голос». Его выбрали сразу два наставника.

Новокузнечанин Даниил Дудин для выступления на слепых прослушиваниях выбрал песню «Starlight» группы Muse. Его исполнение понравилось сразу двум наставникам. Еще в начале выступления на красную кнопку нажала Полина Гогорина. А потом, ближе к концу песни, повернулся к исполнителю и Сергей Шнуров. Сам же Даниил для работы на проекте выбрал команду Гагариной.

Даниил Дудин родился в семье музыкантов, окончил музыкальную школу и Новокузнецкий колледж искусств. Он играет на нескольких музыкальных инструментах, пишет песни.