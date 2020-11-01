В Кузбассе за сутки снова умерло семь пациентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе за минувшие сутки снова скончалось семь пациентов. Об этом утром 1 ноября сообщил оперативный штаб области.

Напомним, в первый раз такое количество было зафиксировано в пятницу, 30 октября.

- У мужчины 1946 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя олисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У мужчины 1949 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1975 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии. У мужчины 1966 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1970 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени, - рассказали об умерших в штабе.

Также за сутки заболело еще 197 человек, общее число зараженных с начала пандемии составило 15 625 человек. При этом 118 пациентов выздоровело, всего от коронавируса вылечились уже 10928 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 4462 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6801 человек.