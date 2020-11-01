В Кузбассе за сутки число больных коронавирусом выросло на 197 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снова выросло число заболевших коронавирусом. О новых 197 случаях рассказал оперативный штаб утром 1 ноября.

С учетом выявленных заболевших их общее число с начала пандемии составило уже 15 625 человек. Также стало известно, что за минувшие сутки выздоровело 118 пациентов, а всего с середины весны – 10 928 человек.

К сожалению, существенно выросла статистика летальных исходов – скончалось семь пациентов.

- У мужчины 1946 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя олисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У мужчины 1949 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1975 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии. У мужчины 1966 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1970 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени, - рассказали об умерших в штабе.

На данный момент медицинскую помощь в регионе получают 4462 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6801 человек.