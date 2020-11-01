Пятерых взрослых и ребенка вывели из горящего дома в Новокузнецке. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Новокузнецке произошел пожар в многоэтажке по улице Бардина. Прибывшие на место спасатели вывели на улице пятерых взрослых и ребенка.

Сигнал о том, что на четвертом этаже пятиэтажного дома горит квартира, поступил от самих жильцов. К месту вызова незамедлительно выдвинулось несколько отделений пожарно-спасательной службы города.

-На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел густой дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление. Несколько жильцов дома самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда пожарных, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Одновременно с подачей ствола на тушение специалисты провели разведку, в ходе которой шесть жителей - один из них ребенок - с пятого этажа были выведены по лестничным маршам с использованием спасательных устройств.

В ведомстве добавили, что медицинская помощь никому не потребовалась. Пожар был ликвидирован. В результате инцидента в одной из квартир обгорели мебель и вещи на общей площади 10 квадратных метров.