Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими и умершими Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса сообщил, в каких территориях были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом, а также летальные исходы. Информация предоставлена на утро 1 ноября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 50, Прокопьевск – 38, Белово – 27, Киселевск – 24, Кемерово – 23, Беловский район – 10, Междуреченск – семь, Мыски – пять, Краснобродский – три, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район – по два, Анжеро-Судженск, Юрга, Ижморский муниципальный округ и Тисульский район – по одному.

Также семь пациентов скончались за минувшие сутки. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония . Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Осинниках.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Она проживала в Белове.

Также стало известно, что 118 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 10928 человек вылечились от коронавируса.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 4462 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6801 человек.