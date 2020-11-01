9-летний ребенок пострадал в ДТП в Новокузнецке. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке в результате ДТП пострадал 9-лений ребенок. Сейчас н находится в больнице.

Авария произошла в субботу, 31 октября, около 14.30 на пересечении улиц Хлебозаводской и Фестивальной. Здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Lada Priora. На место выезжали следственно-оперативная группа УМВД России по Новокузнецку и экипажи ГИБДД.

Как было предварительно установлено, 27-летний водитель ВАЗ-2114 при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с Lada Priora, которая как раз выполняла разворот, а потом наехал на дорожное ограждение. В результате аварии в больницу с травмами доставлен 9-летний пассажир ВАЗа.

-В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Водитель ВАЗ-2114 направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.