С большим отрывом по числу заболевших COVID-19 лидирует Новокузнецк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новокузнецк с большим отрывом лидирует по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. Об этом стало известно из сводки оперативного межведомственного штаба по территориям.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 50, Прокопьевск – 38, Белово – 27, Киселевск – 24, Кемерово – 23, Беловский район – 10, Междуреченск – семь, Мыски – пять, Краснобродский – три, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район – по два, Анжеро-Судженск, Юрга, Ижморский муниципальный округ и Тисульский район – по одному.

Также семь пациентов скончались за минувшие сутки, а всего с начала пандемии – 235 человек. Также стало известно, что 118 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 10928 человек вылечились от коронавируса.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 4462 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6801 человек.