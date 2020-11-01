В Кузбассе иномарка снесла три машины и приземлилась на крышу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе в выходные произошло массовое ДТП – иномарка снесла сразу три машины, после чего приземлилась на крышу. Авария произошла в воскресенье, 1 ноября.

Как рассказали полицейские, примерно в 11.30 в Ленинске-Кузнецком на улице Зварыгина 19-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением и наехал сразу на три припаркованных машины, после чего вылетел на тротуар и опрокинулся на крышу.

-Пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель Toyota находился в состоянии опьянения: уровень алкоголя в его организме превысил допустимую норму почти в шесть раз, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

На нарушителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.