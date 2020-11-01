Дождь, туманы и до +5 градусов ожидаются в Кузбассе в понедельник Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 2 ноября, в Кузбасс. Жителей ждут дождь, туманы и некоторые другие сюрпризы.

В ночь на понедельник по области ожидается -4…+1 градусов, по югу в отдельных местах холоднее – до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +5 градусов.

Будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ночью и утром местами по югу возможны туманы. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 2 ноября прогнозируется 0…-2 градуса, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

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