В Новокузнецк направляется еще 44 автобуса по проводимой транспортной реформе. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке продолжается транспортная реформа, в рамках которой пополняется автопарк. Сейчас на пути в город находится еще 44 автобуса, сообщил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

Андрей Панов провел совещание в администрации города, во время которого рассказал о пополнении автопарка.

«Новый транспорт поступает практически ежедневно. Уже пришло 90 единиц техники, в дороге еще 44. В ближайшие две недели заводы должны отгрузить еще порядка 150 автобусов, - написал чиновник в своем Instagram. - Один производитель немного отстает от графика, но «ПитерАвто» оперативно заключило контракт на поставку дополнительных 30 автобусов, чтобы начать работу по новой маршрутной сети Новокузнецка с полностью укомплектованным автопарком.

Андрей Панов также добавил, что пять автобусов питерского перевозчика уже вышли на линии на условиях аренды и работают по маршрутам №80 и №89. Что же до самих маршрутах, которые будут действовать после транспортной реформы, то разработана маршрутная схема, которая в ближайшее время будет размещаться на остановочных павильонах, в транспорте и на промышленных предприятиях. Также выпущен справочник, где расписан каждый маршрут и размещены схемы передвижения, его можно скачать на компьютер, планшет или телефон по ссылке, размещенной на сайте горадминистрации.