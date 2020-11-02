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Коронавирус Covid-19

Кузбасс получит более 15 миллионов рублей на спецоборудование для тестирования коронавируса

Такое решение принято правительством России
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасс получит более 15 миллионов рублей на оборудование для тестирования коронавируса

Кузбасс получит более 15 миллионов рублей на оборудование для тестирования коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасс получит более 15 миллионов рублей на приобретение специального оборудование, позволяющего тестировать коронавирус. Об этом сообщает Правительство России.

Опубликован документ, подписанный еще 29 октября премьер-министром Михаилом Мишустиным, о выделении 84 регионам страны 1 миллиарда рублей. Средства предназначены для оснащения лабораторий регионов специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства страны. Что касается Кузбасса, то ему будет выделено 15,715 миллиона рублей на эти цели.

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