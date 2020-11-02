В Кузбассе реорганизован детский психоневрологический санаторий Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе реорганизован детский психоневрологический санаторий. Соответствующее распоряжение было опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Согласно документу, Прокопьевский детский психоневрологический санаторий , расположенный пол улице Калинина, 4, реорганизуется путем присоединения к нему Киселевского детского санатория, находящегося по улице Лутугина, 14а.

«Установить, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» является правопреемником прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киселевский детский санаторий», - говорится в документе. - Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» сохранить основные цели и виды деятельности присоединяемого учреждения с образованием нового структурного подразделения».