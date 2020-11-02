Взяточника из ГИБДД заставили заплатить штраф в 700 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший инспектор ГИБДД из Новокузнецка поплатился за желание поправить финансовое положение за счет взятки. Сумма, которую он получил, оказалась в 28 раз меньше штрафа, который он за это выплатил.

Одна из строительных компаний допустила административное правонарушение: при производстве разгрузочных работ работники компании умышленно создавали помехи в дорожном движении. За это нарушение руководителю компании предстояло выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Однако инспектор дорнадзора предложил ему решить дело мирно за вознаграждение в 25 тысяч рублей. Тот согласился и передал деньги через посредника. Но о взятке стало известно, и инспектор попал под суд.

- Центральный районный суд Новокузнецка признал бывшего инспектора ГИБДД виновным в получении взятки и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и ряда других в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Экс-инспектор добровольно и в срок выплатил всю сумму штрафа.