Еще шесть кузбассовцев с коронавирусом умерли в больницах региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов инфекционных больниц, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба региона, на утро 2 ноября число умерших кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 241 человека. За минувшие сутки шестеро жителей региона с выявленным коронавирусом скончались.

У мужчины 1949 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек.

У мужчины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно- сосудистой системы.

У мужчины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

У женщины 1961 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония.

У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек.

У мужчины 1946 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии

Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии общее число пациентов с COVID-19 достигло 15 823 человек. Из них 4587 получают медицинскую помощь, а 10 995 уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних 67 случаях выздоровления стало известно на утро 2 ноября.

Кроме того, еще 6256 человек находятся под медицинским наблюдение.

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