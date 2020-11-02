Новый антирекорд: 198 человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 2 ноября в регионе вновь выросло число заболевших коронавирусом кузбассовцев. Тесты на COVID-19 оказались положительными у 198 человек.

Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, достигло 15 823 человек. Из них 4587 человека получают медицинскую помощь в инфекционных больницах.

Кроме того, еще 6256 человек находится под наблюдением врачей.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. Так, за минувшие сутки еще65 пациентов покинули больничные стены – после того, как выздоровели. Общее число выздоровевших - 10 995 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще шесть человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти достигло 241 человек.

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