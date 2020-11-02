Выбери лучшего участкового страны: голосуй за кузбассовца! ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

1 ноября стартовал финальный этап юбилейного Х Всероссийского конкурса «Народный участковый». Одним из претендентов на победу является кузбассовец Александр Тупиков.

По условиям конкурса только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации может принять участие в финальном голосовании. Конкурс «Народный участковый» является престижным, ведь сегодня в службе участковых более 44 тысяч сотрудников. В финал выходят победители региональных этапов. В этом году Кузбасс будет представлять участковый из Новокузнецка Александр Тупиков. Он претендует на победу в конкурсе и главный приз - внедорожник УАЗ «Патриот».

Голосование за участников продлится до 10 ноября на портале «Комсомольской правды». Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.

Голосуй за кузбассовца!

В заключительном туре борются 84 полицейских - по одному представителю от каждого региона России. Кузбасс представляет старший участковый уполномоченный отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку старший лейтенант полиции Александр Тупиков.

Александр Тупиков несет службу в органах внутренних дел чуть менее шести лет. На его участке проживает 5400 человек, при этом сам участок считается одним из отдаленных. Народный участковый Кузбасса считает, что самое главное в его работе - доверие и помощь граждан. Подробнее узнать об Александре Тупикове можно здесь. Отдать свой голос за кузбассовца можно здесь.