Россельхозбанк составил «тыквенную» карту страны

При этом покупателей она привлекает как полезными для организма свойствами, так и своей связью с традициями разных народов мира. В канун Хэллоуина, когда спрос на тыквы растет, эксперты Россельхозбанка проанализировали, где и как ее используют в современной культуре.

Тыкву в массы

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, лидером по выращиванию тыквы является Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% рынка. За ним следует Южный федеральный округ с долей 24,2 процента. Замыкает тройку лидеров по выращиванию тыквы Центральный федеральный округ (17 процентов).

Однако в расчете на душу населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в ЮФО, так и в СКФО на каждого жителя приходится по 2-3 тыквы .

На две тыквы может рассчитывать житель Поволжья, а вот в других федеральных округах на каждого человека приходится от 0,5 кг до 2,8 кг тыквы, то есть меньше одного плода среднего размера. Но даже такого объема хватит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Москве и Московской области без помощи других регионов также не обойтись. Ведь при небольшом сборе в самом регионе тыква может достаться лишь каждому 15-ому жителю столицы и области.

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