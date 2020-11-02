В каких кузбасских городах живут новые заболевшие коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперативного штаба, на утро 2 ноября в регионе выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом больше половины новых заболевших живет в двух кузбасских городах.

Лидирует по числу новых заболевших Новокузнецк: здесь выявили 58 новых больных ковидом. В начала пандемии – 3330 человек.

Чуть меньше заболевших в Кемерове – 47 человек, с начала пандемии число заразившихся достигло 3124 человек.

В Белове 19 новых случаев заболевания, в Новокузнецком муниципальном районе – 18. В Юрге коронавирус подтвердился у девяти человек, а в Киселевске – у шести. В Юргинском муниципальном округе еще пять случаев заболевания,а в Кемеровском муниципальном округе – три.

По два новых заболевших выявили в Мысках, Беловском муниципальном районе.

По одному случаю заболевания коронавирусом в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Осинниках, Полысаеве, Прокопьевском и Яшкинском муниципальных округах, а также в Таштагольском муниципальном районе.

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