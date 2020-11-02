84-летняя женщина погибла в горящем доме в Кузбассе. ФОТО: Александр Ефимов

84-летняя жительница Прокопьевска находилась у себя дома, когда в квартире начался пожар. Соседи вызвали пожарных, но спасти хозяйку горящей квартиры не удалось.

Сигнал о пожаре в доме на улице 10 микрорайон поступил на пульт диспетчера в 14.54, и на место тут же выдвинулись 10 человек и 4 единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 15.17, и после того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в квартире тело 84-летней хозяйки жилища.

- 1 ноября соседи заметили дым и вызвали пожарных. После тушения пожара было обнаружено тело 84-летней жнщины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.

Также в ведомстве отметили, что женщина проживала одна, а причиной возгорания предварительно называется неосторожное обращение с огнем.

В свою очередь в ГУ МЧС России отметили, что из дома самостоятельно успели эвакуироваться 70 человек. Кроме того, личным составом пожарно-спасательной части в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены пять человек.

- В результате пожара обгорели стены в квартире на площади 12 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ведомства.