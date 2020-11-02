Одышка и непредсказуемость: кузбасский врач рассказал об особенностях коронавируса. ФОТО: кадр видео оперативного штаба

Врач – анестезиолог-реаниматолог КГДКБ №1 Павел Большанин, работавший в «красной зоне», рассказал об особенностях течения COVID-I9 у больных.

Одним из специфических проявлений коронавирусной инфекции является одышка и ощущение заложенности в груди, которые чаще всего встречается у людей в возрасте. При этом самым опасным фактором течения болезни врач считает непредсказуемость.

- Пациент может жаловаться на обычное повышение температуры, на обычную заложенность в груди, а буквально на следующий день у него может появиться одышка с дальнейшим развитием в более тяжелое состояние, - отметил Павел Большанин.

Также врач сделал акцент на том, что вирусные пневмонии, к которым относят и те, которые развиваются при коронавирусе, лечатся тяжелее прочих.

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