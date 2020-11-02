В ночь на вторник в Кузбассе резко похолодает до -12 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в ближайшую ночь в Кузбассе температура воздуха опустится до -12 градусов. Кроме того, синоптики обещают снег и гололедицу.

В ночь на вторник, 3 ноября, в Кузбассе похолодает до -12 градусов. Правда, не везде, а только местами. На больше части территории региона ожидается -1…-6 градусов. В Кемерове – от двух до четырех градусов мороза. При этом на территории области пройдут снег и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Порывы северо-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Днем будет несколько теплее, и столбики термометров местами даже поднимутся до положительных отметок. Так, по области ожидается +1…-4 градуса, а в Кемерове – 0…-2. Сохранится облачность и местами осадки в виде мокрого снега.