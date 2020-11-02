После внезапного похолодания в Кузбасс вернется тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

В первую неделю ноября погода сохранит сой переменчивый характер: после резкого похолодания до -12 градусов в регион вернется тепло – до +5 градусов.

В ночь на вторник, 3 ноября, синоптики прогнозируют -1…-6 градусов, а местами – до -12. Ожидается снег и мокрый снег, который сохранится и днем. Днем синоптики также прогнозируют порывистый ветер, который может достигать скорости в 13 метров в секунду, и гололедицу. Температура воздуха поднимется до +1…-4 градусов.

Ночь на среду, 4 ноября, будет на пару градусов холоднее, местами – до -12. Днем же столбики термометров там и останутся на отрицательных отметках – от одного до шести градусов мороза. Местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер сменит направление на западное. Ночью его порывы будут достигать 13 метров в секунду, днем – 7-12, а местами и 22 метров в секунду.

В ночь на четверг температура воздуха составит 0…-5 градусов. дневные температуры будут достигать -3…+2 градусов. Снег и мокрый снег немного усилятся, так же, как и ветер. Он вновь сменит направление на северо-западное и будет достигать 9-14 метров в секунду, при порывах -23.

Ночь на пятницу, 6 ноября, будет такой же, как и предыдущая. Так же будут идти снег и мокрый снег, которые сохранятся и днем. Кстати, днем воздух прогреется до +5 градусов! А ветер сменит направление на юго-западное и немного утихнет: его порывы не будут превышать 17 метров в секунду.