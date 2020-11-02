В Кузбассе 18-летний подросток изнасиловал 76-летнюю пенсионерку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе 18-летний молодой человек ограбил 76-летнюю соседку, однако этим он решил не ограничиваться и изнасиловал женщину. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Инцидент произошел в Яшкинском районе в мае этого года. По перси следствия, пьяный подросток ночью проник в дом к соседке, чтобы похитить ценные вещи. Для этого он разбил в доме окно и проник внутрь – как оказалось, в комнату самой пожилой женщины, которая в тот момент спала.

От шума хозяйка проснулась и попыталась выгнать незваного гостя, пошла в его сторону, опираясь на трость. Мужчина выхватил у нее опорную палку и ударил ею потерпевшую по голове.

-Затем он потребовал сообщить, где лежат деньги. Испугавшись, потерпевшая рассказала ему о местонахождении денег. После чего злоумышленник совершил в отношении пожилой женщины насильственное преступление сексуального характера и с похищенными семью тысячами с места преступления скрылся, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Нападавшего быстро задержали, сначала со следствием он сотрудничал, однако в дальнейшем отказался признавать вину. Подростка заключили под стражу, а уголовное дело передано на рассмотрение в суд.