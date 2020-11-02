Кузбасский депутат умер после долгой болезни. Фото: Новокузнецкий Горсовет

В Кузбассе после продолжительной болезни скончался депутат. Ему было 54 года.

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что после продолжительной болезни умер действующий депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Азиз Багаутдинов. Информацию подтвердили в приемной городского парламента. Болезнь при этом не связана с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на официальном сайте горсовета, Азиз Багаутдинов был зарегистрирован как избранный депутат 20 сентября 2016 года. Работал в комитетах по бюджету, экономике и муниципальной собственности, развитию городского хозяйства, промышленности и экологии, развитию социальной сферы и межнациональным отношениям, по предпринимательству и инновациям.

Также Азиз Багаутдинов занимался предпринимательской деятельностью.