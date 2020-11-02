Больной коронавирусом Сергей Цивилев продолжает оставаться на самоизоляции . Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Больной коронавирусом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продолжает оставаться на самоизоляции. Сейчас он проходит лечение дома, а также продолжает работать дистанционно.

«Продолжаю работать из дома», - написал губернатор в своем Instagram, добавив что провел очередное аппаратное совещание в режиме видеоконференц-связи на тему коронавируса.

«Коротко о ситуации в здравоохранении на сегодня: койки для лечения больных COVID-19 и пневмониями есть. На сегодня их 4745, постоянно увеличиваем количество мест. В ближайшее время подготовим еще 300 коек. Часть нагрузки с врачей сняли благодаря студентам-медикам: на помощь к специалистам пришли почти две тысячи ребят из КемГМУ и нашего медколледжа. Количество тестирований увеличили до 9 тысяч в сутки. В начале пандемии делали около 120 тестов. Чтобы уменьшить очереди в поликлиниках, рядом с самыми загруженными устанавливаем комфортные модульные пункты для ожидания. Установили их в Кемерове, Новокузнецке и Чебулинском районе, всего будет 14», - рассказал глава региона.

Сергей цивилев также отметил, что самым важным вопрос на сегодняшний день является наличие лекарств в аптеках. Вчера в регион прибыла крупная партия медикаментов. На неделе прибудет очередная партия. Задача, которую поставил глава региона - обеспечить запасы препаратов на три месяца вперед.