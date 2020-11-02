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Сергей Цивилев велел обеспечить запасы препаратов на три месяца вперед

Глава региона рассказал о текущей ситуации в здравоохранении
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев велел обеспечить запасы препаратов на три месяца вперед

Сергей Цивилев велел обеспечить запасы препаратов на три месяца вперед

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу обеспечить запасы лекарственных препаратов в регионе на три месяца вперед. Глава региона рассказал о текущей ситуации в здравоохранении.

Напомним, что заболевший ранее коронавирусом губернатор сейчас находится дома и руководить регионов дистанционно. Он провел очередное соверщание в режиме видеоконференц-связи по ситуации с коронавирусом в области.

«Важнейший вопрос сейчас — наличие лекарств в аптеках. Министерство промышленности и министерство здравоохранения работают круглосуточно. – написал глава региона в своем Instagram. - Вчера получили крупную партию медикаментов самолетом, на неделе ожидаем следующую.

Кроме того, Кузбасс получит средства из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению правительства РФ, региону выделят 100 миллионов рублей на закупку препаратов.

Коронавирус в Кузбассе