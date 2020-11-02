До пяти тысяч увеличат число коек для пациентов с коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе до пяти тысяч увеличат число коек для пациентов с коронавирусом. об этом в ходе аппаратного совещания по видеоконференц-связи сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что сегодня усилия властей сконцентрированы на поддержке системы здравоохранения и четком выполнении мер по профилактике коронавирусной инфекции.

-На сегодняшний день в регионе организовано 4745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в том числе 2452 койки с кислородом, 493 из них — с аппаратами ИВЛ, - сообщил Сергей Цивилев. - В ближайшее время развернут еще около 300 дополнительных коек.

Также губернатор сообщил, что региону будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Продолжается работа по установке в регионе модульных пунктов ожидания приема на территориях наиболее крупных поликлиник. Их устанавливают у «красных зон» — выделенных входов для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

По сообщению администрации правительства региона, такие пункты уже работают в Кемерове, Новокузнецке, Чебулинском районе. В ближайшее время мобильный пункт появится у поликлиники в поселке Яшкино, а всего в городах и районах их будет работать 14.