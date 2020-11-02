Бригада врачей из Москвы проверила, как в больницах Кузбасса справляются с коронавирусом. Фото: Минздрав Кузбасса

Бригада врачей из Москвы проверила, как в больницах Кузбасса сегодня справляются с коронавирусом. Шесть медиков прилетели в регион в пятницу, 30 октября.

В Кузбасс прилетели шесть сотрудников ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, которые в течение двух недель будут помогать в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Терапевты и реаниматологи уже приступили к работе в двух учреждениях - Кузбасской клинической больнице имени Белева в Кемерове и Новокузнецкой городской клинической больнице № 1

В кемеровском медучреждении трудятся два кардиологи и реаниматолог. Они уже оценили распределение рабочего времени врача ковидного госпиталя. Если в Москве работа в красной зоне» продолжается по 12 часов через сутки либо 36 часов, то в Кемерове специалист находится в ковидном госпитале шесть часов, после чего следует 12-часовой отдых. Московскими специалистами такой режим был отмечен как наиболее благоприятный для пациента.

-Огромное преимущество ковидария, в котором мы сейчас работаем - это наличие «узких» специалистов, практически, всех профилей. Это колоссально облегчает работу, и способствует более качественному лечению пациента. Уже все знают, что COVID-19 может обострить хронические заболевания либо вызвать осложнения. Здесь в режиме 24 на 7 у тебя под рукой весь спектр специалистов, врачи оказывает помощь по своему профилю: неврологи, кардиологи, нефрологи, хирурги, гинекологи, акушеры... Насколько я знаю, здесь даже проводятся операции, принимают роды. Особенно ценно, что «под рукой» сосудистые хирурги, так как болезнь как раз «бьет» по сердечно-сосудистой системе, — говорит Ксения Черданцева, московский врач-кардиолог.

Также после нескольких смен специалисты отметили, что визит в Кузбасс стал скорее не передачей, а обменом опытом и знаниями.

В новокузнецком ковидном госпитале трое специалистов приступили к работе 31 октября.