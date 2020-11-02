Волонтеры помогут кузбасским школьникам справится с дистанционным обучением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе помогать школьникам справиться с дистанционным обучением будут волонтеры. Для них, а также родителей и педагогов организуют консультации в онлайн-режиме.

Волонтерский проект объединяет студентов педколледжей и вузов, ветеранов педагогического труда, различные специалисты, а также учащихся 8-11 классов. Предварительно они прошли обучение и будут давать консультации по семи направлениям: «Домашка», «Интересно на продленке. Ура! Каникулы!», «Цифропомощь», «Учусь в Кузбассе» и «Узнавайка», «Заряжайся» и «Погружайся».

Например, «Домашка» - это консультирование родителей по организации дистанционного обучения детей, «Цифропомощь» — техническая поддержка педагогов в возрасте старше 65 лет (настройка Zoom, работа на онлайн-платформах, создание интерактивных уроков). В рамках блока «Учусь в Кузбассе» добровольцы готовы временно заменить заболевших педагогов в детских садах. Родители, работающие из дома, могут проконсультироваться с волонтерами направления «Узнавайка» по организации досуга дошкольников и младших школьников. Для учителей начальных классов открыто направление «Интересно на продленке. Ура! Каникулы!».

В рамках проекта «Погружайся» добровольцы будут проводить видеоуроки по вокалу, хореографии, ораторскому и театральному искусству. А направление «Заряжайся» создано для поддержания физического здоровья детей путем проведения видеоразминок.

Консультацию добровольцев можно получить по бесплатным номерам горячей линии: 8 (384-2) 90-17-56 и 8-999-648-17-56.