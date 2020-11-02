Четыре медучреждения реорганизованы в Кузбассе Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе реорганизовано четыре медицинских учреждения. Распоряжения об этом подписал губернатор 29 октября.

Так, Прокопьевский детский психоневрологический санаторий , расположенный по улице Калинина, 4, реорганизуется путем присоединения к нему Киселевского детского санатория, находящегося по улице Лутугина, 14а.

«Установить, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» является правопреемником прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киселевский детский санаторий», - говорится в документе. - Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» сохранить основные цели и виды деятельности присоединяемого учреждения с образованием нового структурного подразделения».

Также еще одним документом объединяются Киселевская станция скорой медицинской помощи и Киселевское автохозяйство здравоохранения. Правопреемником назначено первое учреждение.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Киселевская станция скорой медицинской помощи», расположенное по ул. Ленина, 20, в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Киселевское автохозяйство здравоохранения», расположенного по улице Промышленная, 10», - говорится в документе.