В Кузбассе открывают новый госпиталь для больных коронавирусом. Фото: Константин Тихонов/ Instagram

В Кузбассе готовятся к открытию нового госпиталя для заболевших коронавирусом. Такое решение приняло министерство здравоохранения области.

Госпиталь откроется на базе городской больницы №1 в Ленинске-Кузнецком. Подробности рассказал мэр города Константин Тихонов на своей официальной странице в Instagram.

«Решением министерства здравоохранения Кузбасса на базе центральной городской больницы № 1 готовятся дополнительные места для больных коронавирусом. Так, операционная бывшего хирургического отделения уже перепрофилирована в реанимацию. Ковидарий сможет принять до 180 пациентов с диагнозом «Covid-19», - сообщил гардоначальник. - В отделениях больницы оперативно готовятся помещения не только для больных, но и для врачей и персонала. Для них оборудуется специальная комната для дезинфекции».

Константин Тихонов добавил, что в палатах уже частично установлены аппараты для длительной кислородной терапии. А скоро сам ковидный госпиталь подключат к кислородному газификатору, чтобы обеспечить бесперебойную и автономную подачу кислорода для поступающих пациентов.