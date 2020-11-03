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Многодетная мать из Кузбасса угрожала убить соседского ребенка

Ребенок очень сильно испугался
Екатерина РОМАНОВА
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Многодетная мать из Кузбасса угрожала убить соседского ребенка

Многодетная мать из Кузбасса угрожала убить соседского ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница поселка Яшкино предстала перед судом после серьезного разговора с соседским мальчишкой. За хулиганство она пообещала прибить подростка, и тот воспринял угрозу реально.

11-летний мальчик обзывал соседскую девочку. Девочка рассказала об этом своей матери, и та решила проучить грубияна. 37-летняя мать четверых детей пришла к соседям, когда дома был лишь мальчик и завела с ним воспитательную беседа. Правда, вскоре она перешла от слов к действиям: повалила ребенка на кровать, сдавила руками за шею и пригрозила убить. Ребенок воспринял эту угрозу серьезно.

Уже представ перед судом, женщина не признавала вину. Она согласилась с тем, что в воспитательных целях схватила мальчика за плечо и ухо и предупредила, чтобы тот больше не обижал ее дочь. В противном же случае она пообещала «прибить» мальчика.

- Мировой судья Яшкинского судебного района согласился с мнением прокурора, признал женщину виновной в угрозе убийством и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Однако на этом судебные разбирательства не закончились. Прокурор по обращению родителей ребенка потребовал взыскать с многодетной матери компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Исковые требования будут рассмотрены Яшкинским районным судом.

Криминал