Пьяный водитель вылетел на набережную в Кемерове. ФОТО: Елена Попова

На улице Притомская набережная вечером 2 ноября произошло ДТП. В результате аварии автомобиль вылетел на пешеходную часть набережной.

Очевидцы разместили снимки с места ДТП в соцсетях. При этом невольные свидетели аварии уверяли, что автомобиль уходил от погони, поэтому и заехал туда, где движение запрещено. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции прокомментировали предварительные причины и обстоятельства ДТП.

- Вечером 2 ноября дежурному поступил сигнал от очевидцев о том, что по улице движется автомобиль, водитель которого ведет себя неадекватно. Информацию передали экипажам ДПС, и вскоре один из них заметил эту машину, - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Последствия ДТП. ФОТО: Елена Попова

А затем события стали развиваться как в детективном сериале. Автолюбитель тоже заметил машину ДПС, резко развернулся и попытался скрыться. Он выехал на дорогу с односторонним встречным движением, но далеко уехать ему не удалось. Вскоре нарушитель не справился с управлением и врезался в столб.

Мужчина 1964 года рождения, управлявший автомобилем, действительно был нетрезв. И, хотя машина получила серьезные повреждения, сам он не пострадал. Теперь ему предстоит отвечать за свой поступок по всей строгости закона: мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель не пострадал. ФОТО: Елена Попова

- Мы благодарим неравнодушных горожан за своевременный сигнал, ведь благодаря этому, возможно, удалось предотвратить более серьезное ДТП, - отметили в Госавтоинспекции. – И напоминаем: за руль автомобиля можно садиться только полностью трезвым.

К слову, за 2020 год инспекторы задержали порядка 9000 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто отказался проходить медосвидетельствование.