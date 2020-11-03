Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе изменен закон о здравоохранении Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе из-за ситуации с коронавирусом внесены изменения в закон о здравоохранении. Документ опубликован в электронном бюллетене регионального правительства.

Статья 1 в областном законе дополнена новым пунктом.

«Пункт 2 статьи 5 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении» дополнить подпунктом 25-8 следующего содержания: принятие решения об использовании на территории Кемеровской области – Кузбасса наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов

на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов», - говорится в официальном документе.

Напомним, что вопрос о внесении изменений обсуждался 28 октября на 12-ом заседании депутатов Законодательного собрания Кузбасса. На нем выступил министре здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, который попросил парламентариев на уровне области принять решение об использовании электронных рецептов на лекарственные препараты наряду с традиционными бумажным. По словам министра, переход на выписку электронных рецептов поспособствует безопасности пациентов и снизит нагрузку на врачей первичного звена в условиях продолжающейся эпидемии новой коронавирусной инфекции.

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