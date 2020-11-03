Военные химики обработали подъезды и детские площадки в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа.

Более 200 военнослужащих подразделения радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа занимались дезинфекцией социальных объектов.

Дезинфекционные бригады, состоящие из военнослужащих, обработали подъезды многоквартирных домов, детские площадки, остановки общественного транспорта, котельные. При этом они использовали автономные приборы специальной обработки ДКВ-1 и авторазливочные станции АРС-14 КМ. Таким образом военные несколько снизили вероятность распространения COVID-19 на территории региона.

- Все дезинфицирующие растворы эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.